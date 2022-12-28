"القومى للمرأة" ينظم 22 "جلسة دوار" للتوعية المجتمعية بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

استكمل فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة أسوان، تنظيم برنامج جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الاقتصادى والثقافى والاجتماعى للأهالى والمواطنين بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وصرحت هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، بأنه بمشاركة علماء الأوقاف وبالتعاون مع الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم عدد 22 من جلسات الدوار والتى استهدفت توعية 1073 سيدة وفتاة ورجل داخل 10 من قرى ونجوع مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ، لافته بأن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء.

وأضافت هدى مصطفى، أنه تم تنظيم دورات تدريبية لرئدات فرع المجلس القومى للمرأة وللشابات المتطوعات وأيضاً للقيادات الدينية المشاركين في حملة طرق الأبواب تحت عنوان " احميها من الختان" تحت رعاية محافظ أسوان.

وأوضحت، بأنه تم استهداف تدريب عدد 50 رائدة و2 من لجنة حماية الطفل و10من القيادات دينية حيث تم تعريفهم برسائل الحملة الخاصة بتجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذة لردع المخالفين، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.



تدريب الرائدات بالمجلس القومى للمرأة



تدريب الرائدات



جانب من التدريب



جلسات الدوار