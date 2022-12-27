"تضامن الغربية" تنظم قافلة طبية للكشف على 200 شخص من غير القادرين

الغربية مصطفى عادل

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 200 مريض ضمن المرضى غير القادرين بمحافظة الغربية بالتعاون مع مستشفى طنطا الجامعى.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، في بيان له أن المستفيدين من أهالى قرية كوم عبود مركز بسيون، وقريه الشعبيه مركز المحله، وقرية كفر المحروقي مركز كفر الزيات، وقريه كفر المنشي مركز طنطا.

وأوضح أن القافلة قامت على مدار اليوم وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، حيث تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

من جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الاورمان، وعضو التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموي، أن تنظيم القوافل العلاجية لخدمة غير القادرين فى محافظة الغربية يأتى فى إطار سعى الجمعية الدؤوب الى الوصول إلى المرضى غير القادرين فى قراهم ونجوعهم فى أقاصى المحافظة، وتقديم خدمات طبية مميزة لهم على أيدى أفضل الكفاءات العلمية المصرية المتخصصة بهدف مساعدة المرضى فى اجتياز حاجز المرض واستكمال حياتهم بشكل أفضل بما يمكن بعضهم من معاودة العمل والدراسة ورعاية أسرهم بعد أن حرمهم المرض من ذلك.