رئيس "مياه المنوفية": مكافأة مالية 12 شهرا من الراتب الأساسى للعاملين بالشركة

عقدت اليوم الأربعاء، الجمعية العامة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، بالفيديوكونفراس، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وبحضور الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة الموازنة التقديرية.
واستعرضت الجمعية العامة جدول الأعمال وتقرير تقييم الأداء للشركات التابعة، وملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات.
ووافقت الجمعية العمومية على اعتماد الميزانية العمومية للشركة فى 30/6/2022 وأقرت الجمعية صرف مكافأة تقييم أداء للعاملين بالشركة تعادل 12 شهرا من الراتب الأساسى فى 30/6/2018.
وكان الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، قد قام بتكريم المتفوقين علميا من أبناء العاملين بالشركة بالمرحلة الإعدادية والثانوية العامة وطلبة المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بديوان عام الشركة.
وقال رئيس الشركة، إن احتفالية اليوم تثمن جهود العاملين في رعاية النشء من أبنائهم وغرس قيم حب العلم والتفوق، وتعزيز الشعور لدى الأباء والأمهات من اسرة الشركة بالولاء والإنتماء وبأننا نقدر مجهودهم في رعاية أسرهم، وأن تجمع اليوم هو تقليد معتاد تقوم به الشركة تجاه العاملين وابنائهم ؛ فالعاملين هم الثروة الحقيقية التي تعتمد عليها الشركة في تنفيذ خطط التطوير بكافة القطاعات ودعمهم وتنمية مهاراتهم، وتثمين لإنجازاتهم مع أولادهم.
وأضاف، أن تكريم أبناء العاملين المتفوقين دراسيا، يأتي من باب التحفيز والحث على مواصلة التفوق، رغم ظروف العمل، والضغط الواقع على كاهل الأسرة في مواصلة العطاء داخل الشركة، والتربية، ومتابعة الأبناء من أجل تفوقهم، وحصولهم على أعلى الشهادات الجامعية وأنه فخور بهم وبأولياء أمورهم على ما بذلوه فى سبيل توفير كافة سبل الدعم لأبنائهم وإخراج هذا الجيل الذى يبنى مصر على علم ووعى.
وأضاف نجيب، أنه تم تكريم نحو 20 من المتفوقين دراسيا، منهم 6 بالمرحلة الإعدادية، و4 بالمرحلة الثانوية ، و10 من طلبة المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وتم تحفيزهم، وتسليمهم شهادات تقدير ومكافأة مالية من أجل مواصلة التفوق الدراسي، للاستفادة منهم في المستقبل، والمشاركة الفعالة في تقدم، ورفعة مصرنا الحبيبة، لأن مصر لا تنهض إلا بسواعد أبنائها المخلصين والمتفوقين، والمبدعين في كل المجالات، وفي شتى العلوم.
ومن ناحية أخرى، عقد اليوم الأربعاء، الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اجتماعا بالمديرين العموم ومديرى الأفرع ومسئولي السلامة والصحة المهنية ومسئولي الكلور ومديرى إدارات الصرف الصحي بالأفرع لمناقشة تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية داخليا وخارجيًا للحفاظ علي الأفراد والمنشآت وتأمين بيئة العمل وتوفير مناخ مناسب وملائم للعاملين حتى يتم توفير خدمة على أعلى مستوى تناسب تطلعات كافة المواطنين.
وطالب بضرورة عقد اجتماعات دورية لمسئولي شبكات المياه والصرف والعمال للتأكيد على اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية وكيفية التعامل مع الأماكن المغلقة وتأمين بيئة العمل والتأكد من تغطية جميع المطابق.
وشدد على ضرورة قيام مديرى الأفرع ومديرى التشغيل والصيانة بالأفرع بالتنسيق مع الجهات المعنية من المجالس والوحدات القروية ومركز المعلومات وشركة الغاز والكهرباء والشركة المصرية للاتصالات قبل إجراء أى أعمال حفر أو صيانة بالشوارع للمحافظة علي المرافق الأخري باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية وألا يتم البدء في العمل إلا بعد استخراج أمر الشغل الخاص به وتجهيز المهمات والأدوات اللازمة له .
وأصدر نجيب ، تعليماته لرؤساء الأفرع بالمرور المستمر على المحطات و الإهتمام بنظافة المحطات والروافع وتطبيق إجراءات السلامه والصحه المهنيه خاصه مسئولي الشبكات والالتزام بالمهمات الشخصية للسلامة ووضع خطة مستمرة لتطهير محطات وشبكات الصرف الصحي.
وأكد نجيب حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية للوقوف على نسب التنفيذ لضمان الإلتزام بالجداول الزمنية المحددة للإنتهاء منها، موضحًا أنه تقديم كافة الإمكانيات وتذليل العقبات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالى المحافظة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة