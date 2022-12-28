رئيس جامعة قناة السويس: لا تغيير فى شكل الورقة الامتحانية

جاء ذلك خلال التصريحات التى أدلى بها الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بمجلس جامعة قناة السويس بجلسته رقم (435) المنعقده اليوم، الأربعاء، الموافق 28 ديسمبر بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث وهدى فرج أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

وأستهل رئيس الجامعة المجلس بالإحاطة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات بجلسته الأخيرة رقم(732) والتى جاء فيها مناقشة مشروع تطوير معسكر إعداد القادة ، كما عرض الأعلى للجامعات مساهمات الجامعات فى إنشاء مقر جديد للمجلس الأعلى دائم على أن يكون لكل جامعة مكتب خاص بها.

وعن آخر استعدادات الكليات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022-2023، شدد "مندور" على ضرورة التأمين الكامل للعملية الامتحانية، مشيداً بدور عمداء ووكلاء الكليات أثناء امتحانات منتصف الفصل الدراسي، والامتحانات العملية، موجهاً بمنع دخول الهواتف المحمولة إلى اللجان الامتحانية وعدم اصطحاب الطلاب للساعات والسماعات نهائيا.

وأضاف " مندور" أن كل كلية ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال فترة الامتحانات، مشيراً إلى أن إمتحانات متطلب الجامعة بدأت 25 ديسمبر الجارى، معلنا أن الكليات التى تؤدي مقرارات المتطلبات إلكترونيا مدة الامتحان تكون ساعة واحدة ب60 سؤالا.

ووجه "مندور" بالالتزام بالقواعد العامة للكنترولات، وممنوع تواجد أى شخص بالأماكن المحددة للكنترولات، منوهاً إلى أنه تم تسليم كراسات الامتحانات العملية للكنترولات، مع التزام بدليل الإجراءات الخاصة بالعملية الامتحانية.

وبدأ المجلس بالتصديق على محضر الجلسة السابقة المنعقده بتاريخ 30 نوفمبر، ثم الإحاطة بمحضر إجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتاريخ 21 ديسمبر، والإحاطة بمجلس التعليم والطلاب بجلسته بتاريخ 20 ديسمبر ثم مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته بتاريخ ديسمبر.

كما حرص الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة فى نهاية المجلس على تكريم السيدة هدى فرج أمين عام الجامعة لبلوغها سن التقاعد بعد رحلة عطاء طويل استمرت لأكثر من ثلاثين عام فى خدمة جامعة قناة السويس، لافتاً إلى دورها البارز فى مواجهة أزمة الكورونا، وعملها الدءوب فى متابعة تطوير وتحديث البنية التحتية بالجامعة.

وقام العمداء بتقديم كلمة شكر إلى هدى فرج أمين عام جامعة قناة السويس، كما قام رئيس الجامعة بإهداءها درع الجامعة تقديراً لها ولفترة عملها، متمنين لها مزيد من التوفيق والنجاح.