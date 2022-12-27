رئيس جامعة القناة يفتتح 4 عيادات أسنان ووحدة تعقيم وأشعة بالإدارة الطبية

افتتح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والسيدة هدى فرج امين عام الجامعه 4 عيادات للأسنان بالإضافة إلى وحدة تعقيم وأشعة بالإدارة العامة الطبية، حيث أكد رئيس الجامعة أن إدارة طب الأسنان بالإدارة العامة للشئون الطبية تقدم العديد من الخدمات العلاجية لطلاب الجامعة.

وأضاف أنه حرصا على رفع المستوى التثقيفى بأهمية العناية بالفم والأسنان، موضحا حرص إدارة الجامعة على تقديم الخدمات الطبية المتميزة لابنائها الطلاب بجودة عالية واسعار رمزية وطريقة لائقة، وذلك عن طريق استخدام أحدث الأجهزة الطبية وتوفير أطباء متخصصين فى كافة التخصصات الطبية.

فى حين أكد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة أن الإدارة الطبية تقدم خدماتها لجميع طلاب الجامعة بمختلف كلياتها، كما أنها تقوم بإجراء الكشف الطبى لجميع الطلاب الجدد، موضحا أن الإدارة الطبية تشارك بصفة أساسية فى قوافل الاصحاح البيئى الذى تنظمها الجامعة لخدمة إقليم القناة وسيناء

كما تشارك فى المؤتمرات الطبيبة وتنظم ايام علمية للنهوض بمستوى الأطباء وطاقم التمريض.

واوضحت الدكتورة سمر فتحى مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية أنه تم افتتاح 4 عيادات للأسنان منهم عيادتين تجديد وحدات الأسنان وعيادتين وحدة أسنان تشغيل جديد.

مشيرة إلى أن إدارة طب الأسنان تضم عدد 17 طبيب أسنان منهم 4 أخصائين و7 تمريض و7 فنى أشعة وتركيبات، وأشار الدكتور رامى جريش مدير إدارة طب الأسنان أن إدارة طب الأسنان تقدم خدماتها لجميع طلاب الجامعة مثل جميع انواع الحشوات بالإضافة إلى حشو العصب وعلاج اللثه والخلع والجرحات البسيطة للأسنان، مشيرا إلى أن وحدة التعقيم والأشعة تضم احدث الأجهزة بالإضافة إلى جهاز X-RAY للأشعة.