وكيل تعليم الغربية يناقش ضوابط العمل أثناء امتحانات الفصل الدراسى الأول

الغربية - فريق المحافظات

عقد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعاً بحضور مديرى الإدارات النوعية بالمديرية، وذلك لمناقشة توزيع جميع العاملين بالمتابعة والمراحل وإدارات التعليم العام والفني، لمتابعة سير أعمال امتحانات النصف الأول من العام الدراسى الحالى، لضمان حسن سير وانضباط سير الامتحانات.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة تنفيذ جميع خطوط السير، والتوقيع بسجلات جميع اللجان، وحضور فتح مظاريف الأسئلة، والتأكد من كفاية أعداد الأوراق مع أعداد الطلبة بكل لجنة.

وشدد "حسن" على عدم استخدام الهاتف المحمول نهائياً، مؤكداً على عدم الدخول والتصوير داخل اللجان، والتأكد من توفير الجو المناسب لجميع الطلاب أثناء سير الامتحان، مع الحزم والانضباط، وسرعة التواصل مع غرفة العمليات الفرعية بالإدارة، والرئيسية بالمديرية، حال وجود أى مشكلة تستوجب التدخل لحلها.

وأوضح وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، على تواصل مستمر بجميع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، خلال فترة الامتحانات، لتلقي أي أحداث تتم داخل جميع اللجان على مستوى المحافظة، وتوفير المناخ المناسب لضمان حسن سير الامتحانات بجميع الإدارات.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.