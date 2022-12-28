حبوب الكيتو دايت.. هل تساعد على إنقاص الوزن؟

كتبت ميرفت رشاد

واحدة من أكثر اتجاهات النظام الغذائي التي انتشرت في السنوات الأخيرة هي "كيتو"، يهدف النظام الغذائي الكيتوني إلى إنقاص الوزن عن طريق وضعك في حالة الكيتوزية ، وهي عملية يستخدم فيها الجسم الدهون للحصول على الطاقة بدلاً من الجلوكوز، يتم ذلك عادةً عن طريق تغيير عاداتك الغذائية ، ولكن قد تكون هناك طريقة أسهل وهى حبوب الكيتو دايت لمساعدة الأشخاص على البقاء في حالة الكيتوزية بدلاً من اتباع حمية الكيتو أو بالإضافة إلى اتباعها، وإليك كل ما تريد معرفته عن حبوب الكيتو وفقا لما نشره موقع "healthnews".

ما هي حبوب الكيتو دايت؟



وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات لمدة 24 أسبوعًا كان متوسط ​​تغيير الوزن لديهم -12.9٪ مقابل -6.7٪ لمن يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الدهون.

يدخل معظم الناس في الحالة الكيتونية عن طريق الحفاظ على كمية الكربوهيدرات التي يتناولونها منخفضة ، وزيادة تناول الدهون بحيث يبدأ الجسم في حرق الدهون، قد يكون من الصعب اتباع نظام غذائي صارم ، ولهذا السبب يرغب الكثير من الناس في الحصول على حل سريع أو مكمل دون الحد من تناولهم للطعام أكثر من اللازم، تم تصميم حبوب الكيتو للمساعدة في إحداث حالة الكيتوزية دون الحاجة إلى الالتزام بنظام كيتو الغذائي ، أو بالإضافة إلى ذلك.





هناك عدة أنواع رئيسية من حبوب حمية الكيتو أو مكملات الكيتون الخارجية:



استرات الكيتون

أملاح كيتون

زيت MCT

هل تعمل حبوب الحمية الكيتونية؟



ركزت الكثير من الأبحاث التي أجريت على مكملات الكيتون الخارجية على الأداء الرياضي مقابل فقدان الوزن، متسابقو التحمل الذين يستهلكون ملح كيتون ومكملات MCT قبل الجري 5 كيلو أظهروا فرقًا زمنيًا طفيفًا ولكن غير مهم يبلغ 4.06٪ ، أجريت دراسات مماثلة باستخدام استرات الكيتون ، ومع ذلك ، لم تظهر أي تحسن في القدرة على التحمل أو القدرات الرياضية.

قد يساعد استخدام MCTs ، الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة الأشخاص على إنقاص الوزن ، ولكن هذا ليس بالضرورة عن طريق وضعها في الحالة الكيتونية، إلى جانب بعض الفوائد المحتملة من MCTs ، فإن تأثيرات مكملات الكيتون على فقدان الوزن غير حاسمة حتى الآن .

كيف تعمل حبوب الكيتو دايت؟



تساعد حبوب الكيتو دايت على وضع الجسم في الحالة الكيتونية باستخدام الكيتونات الخارجية لرفع مستوى الكيتونات في الجسم ، ومحاكاة ما قد يحدث عندما يتبع شخص ما نظامًا غذائيًا كيتونيًا، الكيتونات هي أحماض يتم إنشاؤها عندما يقوم الجسم بتفكيك الدهون للحصول على الطاقة .

النوعان الرئيسيان من الكيتونات الخارجية هما استرات الكيتون وأملاح الكيتون، يحتوي كلا النوعين من المكملات الغذائية على كيتون يعرف باسم بيتا هيدروكسي بوتيرات ، ما يجعل هذه المكملات مختلفة هو كيفية تعبئتها.

استرات الكيتون



يتم تعبئتها في شكل سائل وترتبط بالإستر - مركب كيميائي مشتق من حمض وليست متاحة على نطاق واسع للجمهور.

أملاح كيتون



هذه عادةً مكملات مسحوق يتم تناولها أحيانًا عن طريق خلطها مع السائل، ترتبط الكيتونات بنوع من الأملاح مثل المغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم.

المكمل الآخر الذي يمكن أن يرفع الكيتونات في الدم هو زيت MCT هذه أحماض دهنية متوسطة السلسلة، غالبًا ما يتم استخلاص مكملات MCT من زيت جوز الهند ، ولكن يمكن العثور عليها في منتجات الألبان والمواد الأخرى، تتوفر زيوت MCT على نطاق واسع في العديد من متاجر الأطعمة الصحية وعلى الإنترنت.