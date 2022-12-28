توزيع مساعدات عينية على عدد من الأُسر الأولى بالرعاية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

سلمت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية 9 أسر من الأولي بالرعاية، أجهزة كهربية وأسِرَّة ومراتب ومفروشات وأغطية بطاطين من مؤسسة التكافل؛ بمقر مديرية التضامن الاجتماعى، وذلك بعد دراسة احتياجات ومتطلبات هذه الأسر من خلال لجان، وذلك بالتعاون مع مكتب مصر الخير بالإسماعيلية، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وأشارت مها الحفناوي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية أنه جارى دراسة حالات بعض هذه الأسر لعمل مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة تعينهم على المعيشة كمشروع بطارية أرانب أو فرن، بالإضافة إلى مساعدتهن في استخراج كارت خدمات متكاملة.

وأضافت أنه تم الاستجابة لطلب إحدى السيدات الخاص بإجراء عملية جراحية لوالدتها، وتم تحويل الحالة وتقديم الخدمة الطبية لها والعرض على الأطباء لتقدير الحالة الصحية لها.

وأكدت الحفناوى أن مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية تسعى جاهدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال الندوات واللقاءات والحملات التي تنظمها داخل قرى وعِزب المحافظة مشيرة إلى أن محافظ الإسماعيلية دائمًا ما يُولي فئة الأسر الأولى بالرعاية الاهتمام ويتابع باستمرار الخدمات المقدمة لهم من خلال المديرية.