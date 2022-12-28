تعرف على تعليمات وقواعد الامتحانات بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

أعلنت كليات جامعة الإسكندرية ، الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول ، والانتهاء من وضع الجداول وتسليم أرقام الجلوس، كما أعلنت عن تعليمات يجب على الطلاب اتباعها لانتظام الامتحانات وهي :

1- إحضار إثبات الشخصية ( كارنية الكلية أو بطاقة الرقم القومي).

2- يجب على الطالب أن يقوم بالتوقيع بنفسه في كشوفات الحضور والغياب.

3- منع الطلاب من الدخول بالكتب والأوراق والشنط والتليفون المحمول والساعات الذكية وسماعات الأذن داخل قاعات الإمتحانات.

4- منع الطلاب من دخول لجنة الإمتحان بعد مرور ربع ساعة من بدء الإمتحان.

5- ممنوع خروج الطلاب من اللجنة قبل مضي نصف ساعة على الأقل من بدء الإمتحان وقبل إنتهاء معاون اللجنة من حصر الحضور والغياب .

6- ممنوع تجمع الطلاب حول مقار لجنة الإمتحان بعد خروجهم منها.

7- يجب التأكد من إستيفاء بيانات أوراق الإجابة وكتابة الإسم ورقم الجلوس على ورقة الأسئلة والإجابة وعدم كتابة أي معلومات على ورقة الأسئلة، ويجب تسليم ورقة الأسئلة والإجابة لمراقب اللجنة.

8- يحق للمراقب تغيير مكان الطالب إذا إقتضى الأمر ذلك للمحافظة على نظام الإمتحان.

9- كل طالب يخل بنظام الإمتحان سواء لفظاً أو قولاً أو الإخلال بنظام الإمتحان أو الغش أو الشروع في الغش أو الإلتفاف للجانب أو الخلف أو توجيه تعبيرات بالوجه لزملائة سوف يتعرض للمساءله القانونية.

10- تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية حيث يجب على الطالب : أن يقوم بارتداء الكمامة ، إحضار الكحول الخاص به إن أمكن ، عدم إستعمال الأدوات الشخصية من الغير.

11- بالنسبة لطلاب اللائحة القديمة ( طلاب الفرقة الثانية والثالثة والرابعة) من لدية إختبارات تخلفات فإنه يجب على الطالب إمتحان مواد التخلفات مع الفرقة الأساسية لها .

12- بالنسبة لطلاب الساعات المعتمدة ( طلاب المستوى الأول – الثاني – الثالث ) من لديه مقررات بمستويات أخرى غير المستوى الذي يدرس به ، فيجب على الطالب معرفة موعد الإختبار من خلال الإطلاع على جداول الإختبارات للمستويات الثلاثة.