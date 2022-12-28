عميد علوم طنطا يتابع امتحانات طلاب مرحلة البكالوريوس للفصل الدراسى الأول

وكان الدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب جامعة طنطا قد تفقد إمتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الفرقة الرابعة انتظام وانتساب وعددهم 5199 طالبا وحيث عقد بالفترة الصباحية 124لجنة بواقع 25طالبا لكل لجنة وفى الفترة المسائية 126طالبا بواقع 25طالب لكل لجنة امتحانات.

وأشاد بالإجراءات الوقائية ومعايير التباعد بين الطلاب أثناء أدائهم لأعمال الامتحانات النهائية لطلاب الفرقة الرابعة والتى بدأت اليوم الإثنين حيث قام بجوله تفقدية لمتابعة أعمال الإمتحانات داخل اللجان وجه رسالة طمأنينة لأبنائة الطلاب أثناء أدائهم الامتحانات.

وأكد أن إدارة الكلية بذلت خلال الفترة الماضية جهدا كبيرا استعداداً لأعمال الإمتحانات لدور يناير للعام الجامعى 2022 /2023 لطلاب مرحلة الليسانس بالكلية ووضع كافة الإجراءات الوقائية ومعايير التباعد والسلامه والتهوية والمناخ الأمن وأن الامتحانات تسير بكل سهوله ويسر .

رافقة خلال الجولة الدكتور إبراهيم طلبة سلكها وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور عادل احمد زين العابدين وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الرزاق الكومى رئيس كنترول الفرقة الرابعة انتظام، والدكتور مختار البسيوني رئيس كنترول الفرقة الرابعة انتساب والدكتور محمد البيومى الشقرة رئيس كنترول الفرقة الأولى انتظام والدكتور أحمد ابوعلي رئيس كنترول الفرقة الأولى انتساب بواقع 4267طالبا بالفرقة الأولى انتظام وانتساب بواقع 103 لجنة امتحانات بالفترة المسائية الثالثة.

وأضاف "عميد الكلية " أن جميع إدارات المعنية بالامتحانات قامت بجهد كبير للتذليل جميع العقبات التي قد تواجه أبنائها الطلاب أثناء أدائهم لأعمال الامتحانات من خلال وضع لجان ادارية تنظيمة لاستقبال الطلاب داخل الكلية بكل أمان ويسر أثناء الدخول والخروج سواء قبل الامتجان أو حتى بعد الانتهاء منه وتعقيم جميع المدرجات والقاعات التى تجرى بها الامتحانات من الشون الداخلية بالكلية للحفاظ على سلامة جميع منتسبي الكلية .