ننشر جدول امتحانات كلية الحقوق جامعة الإسكندرية للدراسات العليا 2023

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عن جدول امتحانات الدراسات العليا ل11 تخصص في دور الخريف 2022 - 2023 وهي التي تتم بدءا من 8 إلى 24 يناير المقبل على مدار 6 أيام متفرقة، وذلك في مواد «القانون العام، القانون الخاص، الفقه الإسلامي، السياسة الشرعية، العلوم الجنائية، العلوم الإدارية، المرافعات، التحكيم، العلوم الإقتصادية والمالية، القانون الدولي، القانون البحري».

واعتمد الدكتور محمد الفقي، عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، جدول الامتحانات فهى تبدأ في تمام الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة التاسعة مساءً، وعلى الطالب الحضور قبل بداية الامتحان بنصف ساعة. لا يسمح بدخول لجنة الإمتحان بعد الميعاد المحدد، ويمتنع حضور الإمتحان بدون إحضار البطاقة الجامعية. لا يسمح للطالب بدخول الإمتحان إلا إذا كان مسجلاً للمقرر الذي سيؤدي الإمتحان فيه ، ويمتنع على أي طالب دخول لجنة الإمتحانات وبحوزته جهاز التليفون المحمول وإلا تعرض للمسائلة القانونية بإعتبار أن هذا الفعل يشكل شروعاً في الفل

وشدد انه حل تعارض امتحانات كلية الحقوق جامعة الإسكندرية وتقتصر إمتحانات التعارض على المقررات الاختيارية التي تتعارض مع المقررات الإجبارية في نفس اليوم، وعلى الطالب إخطار إدارة الدراسات العليا بالكلية بالمقررات المتعارضة في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ إعلان هذا الجدول. تعقد إمتحانات التعارض يومي الخميس 26 يناير المقبل والسبت الموافق 28 من ذات الشهر.

وكان قد وجه الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب السادة وكلاء الكليات، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب بسرعة الإنتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2023 طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات، ويؤديها نحو 198 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، مشيراً إلى ضرورة إعلان جداول الإمتحانات للطلاب خلال أسبوع وتجهيز جداول المراقبين والكنترولات، والتأكيد على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالكليات بالحضور لضمان الانضباط، وتوفير التأمين الكامل لأعمال الامتحانات والكنترولات، وتوفير سيارات الإسعاف بمحيط اللجان لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات، وتوفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات للتعامل الطبي السريع، والتأكيد على إتخاذ كافة إجراءات التأمين والسلامة وتوفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر.