تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و740 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 5 سفن وتم تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 740 شاحنة و58 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 361 شاحنة و49 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 379 شاحنة و9 سيارات.

ويشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة اربع سفن وهى الحرية1، الحرية 2، دليلة وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية1، دليلة وبوسيدن اكسبريس.

كما غادرت ميناء نويبع اليوم السفينتين آيلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى سينا ،آيلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 757 راكب بموانيها .

وكانت أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، عن تصدير 55 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا البحرى لدولة الهند على متن السفينة أبو الأبيض، وأكد المركز الأعلامى للهيئة أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن.

وأكدت الهيئة أن تم تداول 68 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و847 شاحنة و83 سيارة، وشملت حركة الواردات 3 آلاف طن بضائع، و483 شاحنة، و59 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 65 ألف طن بضائع، 364 شاحنة و24 سيارة.