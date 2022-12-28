تخصيص أحد مستشفيات جامعة طنطا لاستقبال وعلاج سرطان الأطفال بالمجان

أعلن الدكتور محمود أحمد ذكي رئيس جامعة طنطا ، في بيان له أنه تنفيذا لتكليف رئيس مجلس الوزراء لجامعة طنطا بتشغيل وإدارة مركز 57357 لعلاج سرطان الأطفال بطنطا والصادر بتاريخ 26/7/2022، فقد قرر مجلس الجامعة خلال اجتماعه فى شهر ديسمبر الجاري تخصيص أحد المستشفيات الجامعية القائمة بالمجمع الطبي لمستشفيات جامعة طنطا لاستقبال وعلاج أورام و سرطان الأطفال بدون مقابل بديلا عن فرع مستشفي سرطان الأطفال 57357 بمدينة طنطا والتي أغلقت من قبل مؤسسة مستشفي سرطان الأطفال خلال شهر سبتمبر الماضي، علي أن يتم العمل في المستشفي الجديد بنفس الأطقم الطبية والإدارية التى كانت تعمل في فرع مستشفي 57357 بالغربية مع تقديم الدعم الكامل لأبناء وسط الدلتا من مرضي السرطان.

ويأتي قرار التخصيص بديلا عن استخدام المبني الحالي لمستشفي 57357 السابق والمستأجر من جمعية الهلال الأحمر المصرية لصالح مؤسسة سرطان الاطفال 57357 ، ولما كانت جميع المنشآت الصحية ومستشفيات الجامعة تتمتع بتغطية كاملة للمرافق المتميزة وشبكات المعلومات التابعة للمشروع الرئاسي للتحول الرقمي للمستشفيات الجامعية وربطه بمنظومة التأمين الصحي، فان المستشفي الجديد سيتمتع أيضا بنفس الميزات اللوجيستية لصالح العملية الصحية والمرضي، وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه عمليا خارج منشآت الجامعة بمبني مستأجر خارج حدود المجمع الطبي للجامعة، والتخصيص يضمن أيضا الاستفادة من كافة المنظومات والخدمات الطبية بالمجمع الطبي وبخاصة العلاج الاشعاعي والطب النووي والعمليات الجراحية ومنظومات العلاج والتشخيص المتطورة التي لم تكن متوفرة بمبني مستشفي 57357 المستأجر بمدينة طنطا نتيجة اعتماد الاخير علي تقديم هذه الخدمات من خلال المستشفي المركزي بالقاهرة.

وأضاف أن تخصيص المستشفي الجديد لعلاج سرطان الأطفال بالجامعة سيوفر كافة الخدمات التشخيصية والعلاجية في مكان واحد داخل اسوار المجمع الطبي لكافة أبناءنا من مرضي السرطان دون تكبد عناء الانتقال بين اكثر من مكان ومنشأة طبية مقدماً خدمات صحية متميزة دون مقابل وبنفس الأطقم الطبية المتميزة للمستشفي القديم فضلا عن الاستعانة بالاستشاريين والمتخصصين في مجالات طب الاطفال والاورام والاشعة التشخيصية والصيدلة الاكلينيكية وغيرها من كلية طب جامعة طنطا ومستشفياتها.

وأشار أنه سيتم تحديد موعد افتتاح الصرح الجديد في اسرع وقت ممكن، وإلي أن يحين موعد افتتاح المستشفي الجديد فإن الجامعة تعلن أنها تستقبل كل المرضي بالفعل بمستشفياتها دون تفرقة أو تمييز وبخاصة في مستشفي الأورام الجامعي الذي يستقبل اكثر من عشرون ألف حالة سنوياً.

كما صرح الدكتور احمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية بطنطا، انه تم اعداد خطة تنفيذية متكاملة فى كافة الجوانب المالية والادارية والقانونية والتشغيلية التنظيمية والرقمية لتشغيل المستشفى وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى وصرف البروتوكولات العلاجية بنفس الكفاءة وان تقديم الخدمات الصحية للمجتمع يمثل أحد أهم الأهداف الخدمية والتنموية للجامعة في محيطها الحيوي، مشيرا إلى أنه جارى العمل علي تجهيز المستشفي لاستقبال المرضى خلال فترة وجيزة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية إعداد الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة في هذا المجال واهتمام كلية الطب بإيفاد المبتعثين من المدرسين المساعدين لأفضل الجامعات الاوروبية والامريكية في مجالات علاج أورام وسرطان الأطفال مع تقديم الخطط التدريبية والدعم الفني في هذا المجال.

وفي نفس السياق أشار الدكتور هشام توفيق أستاذ ورئيس قسم الأورام بكلية الطب إلي أن جامعة طنطا تمتلك كافة الامكانيات البشرية والمادية والتجهيزات الطبية المتقدمة في مجال تشخيص وعلاج الاورام من خلال مستشفي الاورام الجامعي وأن الجامعة ستقدم كل امكانياتها وخبراتها في هذا المجال لادارة وتشغيل المستشفي الجديد والذي سيخصص لسرطان الأطفال علي وجه التحديد لسد الفجوة الناتجة من اغلاق مستشفي 57357 بمدينة طنطا.