أطفال مستشفى سرطان الأقصر يشاركون فى تجهيز "زينة" العام الجديد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

حرص مستشفى علاج سرطان الأطفال بالأقصر، على إسعاد الأطفال وتنظيم فعالية تزامنًا مع اقتراب العام الميلادي الجديد واحتفالات رأس السنة والاحتفال بأعياد الكريسماس، في لفتة إنسانية من المستشفى، حيث شارك الأطفال المرضى داخل المستشفى على تزيين شجرة الكريسماس، بالإضافة إلى تعليق الزينة داخل المستشفى احتفالاً بالعام الجديد، وتأتي هذه الاحتفالات بغرض إسعاد الأطفال وأسرهم داخل أرجاء المستشفى ودعمهم نفسياً وتخفيفاً لآلامهم.

وشارك عدد من شباب الكنيسة الإنجيلية بمدينة طيبة الجديدة، أطفال مستشفى سرطان الأقصر في خلق جو من المتعة والسعادة وفي تزيين شجرة الكريسماس في مدخل المستشفى، تزامنًا مع احتفالات الكريسماس وأعياد رأس السنة الميلادية، كما حرصوا على توزيع الهدايا والألعاب على أطفال المستشفى وسط أجواء من البهجة والسعادة التي غمرت الجميع.

من جانبه، قدم الدكتور هانى حسين المدير التنفيذى للمستشفى، الشكر لشباب الكنيسة والحرص على مشاركة الأطفال فرحتهم وإسعادهم والرفع من معنوياتهم، حيث وجهت إدارة المستشفى الشكر لشباب الكنيسة الإنجيلية من أبناء محافظة الأقصر، على مشاركتهم الدائمة والفعالة للأطفال المرضى خلال احتفالات الأعياد والمناسبات المختلفة لدعمهم نفسياً، كما وجه المدير التنفيذي التهنئة لأطفال المستشفى بمناسبة أعياد الكريسماس ورأس السنة متمنيا لهم الشفاء العاجل.

فيما نظمت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بمستشفى سرطان الأقصر في سابقة فريدة من نوعها، برنامجاً موسعاً لبناء القدرات في الجودة للتمريض تم تصميمه وتنفيذه لأول مرة بالتعاون مع المستشفى، بعد حصول المستشفى على اعتماد الهيئة وفقا للمعايير الوطنية للجودة الصحية، بهدف التعريف بدور التمريض في تطبيق معايير الجودة وتحقيق سلامة المرضى أثناء تلقيهم الخدمات الصحية، وشمل البرنامج بحضور 30 من أطقم التمريض والعاملين بالجودة، كيفية تأسيس رعاية صحية متمركزة حول المريض واحتياجاته، والتعريف بمسئولية التمريض في ضمان حقوق المرضى ، وأفضل أساليب الاتصال بين أعضاء فرق التمريض على مختلف المستويات، إلى جانب نظم تقييم التمريض الأساسية والمتخصصة.



أطفال مستشفى سرطان الأقصر يشاركون فى زينة العام الجديد



عمل زينة العام الجديد وشجرة الكريسماس بالمستشفى



عمل زينة العام الجديد وشجرة الكريسماس مع شباب الكنيسة الإنجيلية



فرحة أطفال السرطان بزينة شجرة الكريسماس



فرحة الأطفال بزينة العام الجديد وشجرة الكريسماس