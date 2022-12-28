ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة القول "إنه خلال الساعات ال(24) الماضية، أصابت القوات الصاروخية والمدفعية الأوكرانية موقع قيادة، وسبع مناطق لتركيز القوى العاملة والمعدات العسكرية، ومستودعين للذخيرة، بالإضافة إلى هدف عسكري مهم للروس".

وأضاف بيان الهيئة أن الجيش الروسى شن خلال الساعات ال(24) الماضية، ضربة صاروخية ونفذ 33 هجوما بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، لا سيما على أهداف مدنية في خيرسون.

ويواصل الروس القيام بعمليات هجومية في منطقتي باخموت وأفدييفكا ويحاولون تحسين موقعهم التكتيكي في منطقة ليمان.

وفي الوقت نفسه، صد الجنود الأوكرانيون هجمات روسية خارج مستوطنات بلوشانكا وشيرفونوبيفكا في منطقة لوهانسك وسبيرن وياكوفليفكا وسوليدار وباخموتسكي وبيدهورودني وباخموت وأندرييفكا وكليششيفكا وأفدييفكا وفوديان ومارينكا وبوبييدا في منطقة زوليتس.

ولا يزال الوضع مستقرا في اتجاهات فولين وبوليسيا وسيفرسشينا وسلوبوزهانشينا، مع عدم وجود علامات على تشكيل العدو مجموعات ضاربة.

وفي اتجاهات أخرى، يدافع الروس عن الخطوط التي كانت محتلة سابقا، ويركز جهوده على كبح أعمال وحدات قوات الدفاع الأوكرانية.

ولا يزال هناك خطر لشن الروس ضربات جوية وصاروخية على البنية التحتية الحيوية للبلاد.

وفي الليلة الماضية، ضربت القوات الأوكرانية مواقع روسية بالقرب من تشابلينكا في منطقة خيرسون، مما أسفر عن مقتل حوالي 50 روسيا.

وقضت قوات الدفاع الأوكرانية على حوالي 103220 من الروس في الفترة من 24 فبراير الماضي إلى 27 ديسمبر الجاري، من بينهم 620 أمس فقط وفقا للبيان.