أوكرانيا: مقتل 16 شخصًا وإصابة 64 آخرين في قصف روسي لمنطقة "خيرسون"

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أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا، ياروسلاف يانوشيفيتش، اليوم الأحد، أن القوات الروسية فتحت النار على الإقليم 71 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا وإصابة 64 آخرين على الأقل.



وذكر يانوشيفيتش - في تصريح نقلته وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية الرسمية - أن "القوات الروسية قصفت الإقليم بالمدفعية وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة وقذائف الهاون أكثر من 71 مرة وهاجمت المركز الإقليمي 41 مرة.. كما تعرض سكان وسط الإقليم لنيران معادية واسعة النطاق، قُتل على إثرها مدنيون ودُمرت المباني.. كما أثر القصف على المباني الصناعية والمرافق الصحية والمنازل المنفصلة والمباني السكنية".



وأضاف أنه "نتيجة لذلك، قُتل 16 شخصًا في خيرسون خلال اليوم الماضي، من بينهم ثلاثة موظفين في خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، الذين شاركوا في جهود إزالة الألغام في مدينة بيريسلاف وأصيب أربعة وستون شخصا بجروح متفاوتة الخطورة".



على الجانب الآخر، أعلنت سلطات إقليم دونيتسك، إصابة 4 مدنيين بينهم طفلة جراء القصف الأوكراني على أراضي الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت السلطات، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم /الأحد/، بأن قوات كييف قصفت 7 مناطق سكنية 41 مرة، مشيرة إلى أن عدد القذائف بلغ نحو 100 قذيفة من مختلف أنواع الأعيرة، ما أدى إلى تدمير منشأتين طبيتين وروضة أطفال وبعض المنازل السكنية بالإضافة إلى ممتلكات خاصة.



من جانبها، أعلنت سلطات مقاطعة خيرسون عن حدوث اضطرابات في إمدادات الغاز في مدينة كاخوفكا جراء القصف الأوكراني.