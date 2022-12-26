وذكرت الدفاع الروسية - في بيانها حول العملية العسكرية فى أوكرانيا حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" - أن القوات الروسية دمرت مجموعة استطلاع تخريبية وطاقم هاون تابع للقوات المسلحة الأوكرانية فى جمهورية لوجانسك الشعبية.

وأضافت أن القوات المسلحة الروسية كانت قد شنت غارة بالمدفعية على وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك الجنوبي، ما أدى إلى تحييد أكثر من 40 جنديا أوكرانيا، كما دمرت نقطة إصلاح لأسلحة القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراماتورسك، إلى جانب راجمتي "هيمارس" وراجمتان من طراز "غفوزديكا" وخمسة من طراز "دي-30".

وأوضحت أن قواتها هاجمت بصواريخ المدفعية التابعة للقوت المسلحة الروسية نقاط الانتشار المؤقت للواء 72 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما قصفت موقع قيادة لواء الهجوم رقم 80 المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من كراماتورسك.

وأشارت إلى أنه تم تدمير النظام المدفعي "M777" أمريكي الصنع بالقرب من قرية غورغييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وهو الذي كانت تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية في قصف مدينة دونيتسك.