السجن 3 سنوات لمتهم بسرقة شخص بالإكراه بمركز المراغة بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وسامر ذوالفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه بقيام المتهم بتهديده بسلاح والاستيلاء منه على متعلقاته الشخصية وفر هاربا وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغ وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

وكانت محكمة جنايات سوهاج قد عاقبت اليوم الأربعاء، المتهم "م.م" عامل بالسجن المؤبد وغرامة 100الف جنبه لاتهامه بالإتجار فى المخدرات بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وسامر ذوالفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائه والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.