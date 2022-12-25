السجن المشدد 15 سنة لمتهم بقتل شخص في مركز المراغة بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2020 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس مباحث مركز المراغة بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر إصابته بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة ،وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما فقام بإطلاق النار عليه من سلاح ناري كان بحوزته مما أسفر عن مصرعه في الحال ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قررت اليوم الأحد إحالة أوراق المتهم "ا.م.ر"49 سنة عامل إلى فضيلة المفتي كما قررت تأجيل الحكم على نجله المتهم "ن.ا.م" طالب إلى جلسة اليوم الأول من دور شهر يناير بعد اتهامها بقتل المجنى عليهم " ا.ف.م"ونجله "ط.ا" و"م.ع" بأن أطلقا عليهم النار من أسلحة آلية بدائرة مركز دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال الشريف وعضوية المستشارين ناجح عبدالحميد وايهاب أبو سالم وأمانه سر ماجد أمين وطه حسين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليهم بعد اصابتهم بطلقات نارية وتم نقلهم إلى المستشفى جثث هامدة،وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب حدوث مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية فقاما بإطلاق النار عليهم من بنادق آلية كانت بحوزتهما مما أسفر عن مقتل المجنى عليهم ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها السابق.