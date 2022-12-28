اليوم السابع
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السجن المؤبد لمتهم بالإتجار فى المواد المخدرة بسوهاج

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 12:57 م
السجن المؤبد لمتهم بالإتجار فى المواد المخدرة بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "م.م" عامل بالسجن المؤبد وغرامة 100الف جنبه لاتهامه بالإتجار فى المخدرات بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وسامر ذوالفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائه والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق 
 
كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم "ا.ل.م" عامل بالسجن 3 سنوات لاتهامه بإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز البلينا، صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وسامر ذوالفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز عن قيام المتهم بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص وذخيرة وذلك أثناء مشاجرة بدائرة المركز وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم أثناء المشاجرة وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 

 


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