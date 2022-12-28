الرئيس السيسى: الالتفاف حول الوطن السبيل الوحيد لمواجهة التحديات

كتب سمير حسنى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الظروف الدقيقة التى يمر بها العالم خلال الأونة الأخيرة قد خلفت أزمات اقتصادية متلاحقة وفرضت تحديات جسيمة جعلتنا ندرك يقينا أن الالتفاف حول الوطن والاستقواء بمكتسباته التاريخية ومقدراته هو السبيل الوحيد ليس فقط للعبور من تلك الأزمات ومواجهة التحديات بل لتحقيق حلم بناء الدولة المصرية وفق ما نصبو إليه ونحلم به.

وأضاف الرئيس السيسي خلال حفل "قادرون باختلاف": "لقد أدركنا منذ الوهلة الأولى وطوال سعينا فى هذا الطريق أن معدلات النجاح والإنجاز مرهونة بالأساس بما يمكن أن نقدمه لأبناءنا وبناتنا من ذوى الهمم، وهذا ما جلعنا نحرص عليه دائما ونعمل على توجيه جميع مؤسسات الدولة المعنية للعمل على تقديم يد العون والمساعدة في مواجهة تحدياتكم وتوفير البيئة المناسبة لتمكينكم من المشاركة الفعالة وتعظيم إسهاماتكم والاستفادة من قدراتكم فى مسارات العمل الوطني.

وتابع الرئيس السيسي: "أود أن أغتتم هذه الفرصة لأوجه جميع الجهات المعنية بالدولة للعمل على استكمال ما بدأناه معا من خلال تعزيز البرامج والخطط واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوى الهمم ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها لتصبح جهود تمكين ابناءنا وبناتنا من ذوى الهمم جزءا أساسيا لا يتجزأ من الأولويات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين".