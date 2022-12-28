اليوم السابع
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الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 02:46 م
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الجيش الأوكرانى: القوات الروسية أطلقت 33 صاروخا على أهداف مدنية فى خيرسون

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 02:05 م
الجيش الأوكرانى: القوات الروسية أطلقت 33 صاروخا على أهداف مدنية فى خيرسون الحرب الروسية الأوكرانية
كييف (أ ش أ)

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ذكر الجيش الأوكرانى، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية أطلقت 33 صاروخا على أهداف مدنية فى مدينة "خيرسون" خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك مع تزايد حدة القتال بالتزامن مع نشر روسيا المزيد من الدبابات والعربات المدرعة على الخطوط الأمامية .

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها إن القوات الروسية هاجمت مناطق مأهولة بالسكان على الضفة اليمنى لنهر "دنيبرو" بالقرب من مدنية "خيرسون" بقذائف الهاون والمدفعية.
من جانبها، نفت روسيا استهداف المدنيين.

من جانب أخر أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ،مقتل 6 آلاف و 884 مدنيا على الأقل منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وحتى 26 ديسمبر الجارى.

وأوضح المكتب الأممي - في آخر تحديث لأعداد الضحايا المدنيين في النزاع الروسي-الأوكراني، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن من بين القتلى 429 طفلا، بينما عدد المصابين بلغ حوالي 11 ألف شخص.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الشئون الخارجية والتجارة الأسترالية اليوم الأربعاء، مقتل أحد مواطنيها خلال الحرب في أوكرانيا.. مؤكدة أنها تقدم المساعدة القنصلية لعائلة الضحية.

 


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