وقالت القوات المسلحة الأوكرانية "أرسلت بريطانيا أكثر من 900 مولد كهربائي لأوكرانيا، إلى جانب ما يقرب من 15 ألف مجموعة من أدوات الطقس شديد البرودة، بما في ذلك ملابس الطقس البارد وأكياس النوم الثقيلة والخيام المعزولة، إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وفقا لوكالة أنباء /أوكرين فورم/ الأوكرانية.



من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، على صفحة وزارة الدفاع البريطانية على "فيسبوك" : "نتوقع تسليم 10 آلاف مجموعة أخرى من أدوات الطقس البارد، للجانب الأوكراني بحلول عيد الميلاد".



وأعربت هيئة الأركان العامة الأوكرانية عن شكرها لبريطانيا على دعمها ومساعدتها.