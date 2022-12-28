وطالب البابا فرنسيس في نهاية جلسته الأسبوعية العامة - حسبما ذكرت قناة "بى إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، من المصليين جميعا أن يصلوا صلاة خاصة من أجل البابا الفخرى بنديكتوس لأنه يعاني من مرض شديد.

وكان البابا المعتزل واسمه الحقيقي "جوزيف راتزينغر" قد استقال من منصبه بسبب تدهور صحته وعاش منذ ذلك الحين في دير في قلب حدائق الفاتيكان.

