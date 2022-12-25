البابا فرنسيس يترأس قداس عيد الميلاد بالفاتيكان.. ويحذر من الجشع والتعطش للسلطة

خاطب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أمس السبت، الكاثوليك حول العالم عشية عيد الميلاد المجيد، قائلًا في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا وغيرها من الصراعات: إن الجشع والتعطش للسلطة بلغ حدًا صار فيه البعض راغبًا في استنزاف وقتل الآخرين، حتى وإن كانوا جيرانه.
وترأس البابا فرنسيس قداس عشية عيد الميلاد العاشر منذ توليه كرسي البابوية بكنيسة القديس بطرس، وهو الأول الذي يسمح منذ سنوات بنحو 7 آلاف حاضر داخل الكنيسة، بعد جائحة كورونا.
وقال بابا الفاتيكان: "الرجال والنساء في عالمنا، في نهمهم للثروة والسلطة، يلتهمون حتى جيرانهم وإخوتهم وأخواتهم.. كم عدد الحروب التي شهدناها! وكم من الأماكن، حتى في يومنا هذا، تُعامل فيها كرامة الإنسان وحريته بازدراء!".
وأضاف "كالعادة، الضحايا الرئيسيون لهذا الجشع البشري هم الضعفاء"، منددًا بالنهم: "للمال والسلطة والمتعة"، وأضاف: "أفكر قبل أي شيء في الأطفال الذين التهمتهم الحرب، والفقر، والظلم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة