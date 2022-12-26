الفاتيكان: لا آفاق حل للحرب بأوكرانيا.. والبابا يدعو لإنهائها فى رسالة الكريسماس

فاطمة شوقى

توجه بابا الفاتيكان ، البابا فرانسيس، إلى آلاف المؤمنين الذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس، حيث رفع بعضهم الأعلام الأوكرانية قبل أن يبارك "المدينة والعالم".

وتركز رسالة البابا التي يوجهها يوم عيد الميلاد من شرفة كنيسة القديس بطرس عادة على السلام وتُبث حول العالم، حسبما قالت إذاعة الفاتيكان.

والتفت البابا فرنسيس البالغ من العمر 86 عاما أولا إلى "الإخوة والأخوات الأوكرانيين الذين عاشوا عيد الميلاد في الظلام، والبرد ، بسبب الدمار الذي سببته عشرة أشر من الحرب"، مشيرا إلى بلدان عدة تجد صعوبات في عيد الميلاد هذه السنة بينها أفغانستان واليمن وسوريا وبورما إضافة إلى النزاع الفلسطينى الإسرائيلي ولبنان وهايتي، ودعا لأول مرة إلى "مصالحة" في إيران التي تهزّها احتجاجات تقودها النساء منذ ثلاثة أشهر.

وقال أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين "اليوم نشعر جميعًا بالقلق إزاء ما يحدث في العالم، ولا نرى أي آفاق لحل هذه الحرب التي تدور في أوكرانيا ما يقرب عام الآن، ولكن أيضًا للعديد من النزاعات الأخرى في العالم".

وأضاف الكاردينال بارولين ، خلال زيارته لمستشفى أطفال بالعاصمة الإيطالية روما، "الوضع محفوف بالمخاطر للغاية".

وقال وزير خارجية الفاتيكان "لذلك، يقول البعض: ماذا يمكنني أن أفعل لتغيير الوضع؟ أعتقد أن ما يتعين علينا القيام به هو واجبنا وأن نقوم به بإخلاص وكرم كبيرين وبهذا سيقدم كل واحد مِنّا مساهمة كبيرة في بناء عالم أفضل".

في سياق متصل، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو مستعدة للاتفاق مع جميع أطراف النزاع في أوكرانياعلى حلول مقبولة، لكنهم يرفضون ذلك. وأكد بوتين خلال مقابلة خاصة لبرنامج "موسكو الكرملين بوتين" على قناة "روسيا 1" على أن بلاده تتصرف بشكل صحيح ولمصلحة شعبها.

واعتبر بوتين أن موسكو تحمي مصالحها الوطنية ومصالح الشعب ولا يوجد خيار آخر لديها. وأضاف بوتين في المقابلة أن روسيا ستدمر أنظمة الدفاع الجوي طراز "باتريوت" إذا زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بها، وتابع بوتين" بالطبع، سنزيلها من الوجود تماما". وأضاف بوتين أن بلاده على المسار الصحيح في الصراع في أوكرانيا، على الرغم من تصاعد التوترات مع الغرب.

من جهة أخرى، ارتفعت حصيلة القتلى بسبب الهجمات الروسية على مدينة "خيرسون" جنوب أوكرانيا إلى 16 شخصا، مع إصابة 64 آخرين ، طبقا لما ذكره رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون، ياروسلاف يانوشيفيتش أمس الأحد، فيما دوت صافرات الإنذار من غارات جوية في أوكرانيا، عشية أعياد الميلاد"الكريسماس".

ومن بين القتلى ثلاثة رجال، لقوا حتفهم، أثناء إزالة الألغام، طبقا لما ذكره يانوشيفيتش على تطبيق (تليجرام)، واتهمت أوكرانيا روسيا بقصف المدينة، التي كانت تخضع للاحتلال الروسي، منذ وقت قصير، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.