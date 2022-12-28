استمرار إضرابات عمال النقل فى بريطانيا وتهديد بالتصعيد فى بداية العام الجديد

كتبت رباب فتحى

يجهز الركاب البريطانيون أنفسهم لمزيد من اضطراب السفر فى جميع أنحاء المملكة المتحدة، حيث أطلق موظفو السكك الحديدية وقوات الحدود موجة جديدة من الإضرابات التي أثرت على عودة الآلاف إلى ديارهم بعد عيد الميلاد، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

واستأنف موظفو قوة الحدود في أكبر المطارات في بريطانيا ، بما في ذلك العاملين في مراقبة الجوازات، الإضراب بشأن الرواتب والوظائف وظروف العمل يوم الأربعاء، وأوضحت الصحيفة أن 1000 عضو من اتحاد الخدمات العامة والتجارية (PCS) سيضربون لمدة أربعة أيام حتى ليلة رأس السنة الجديدة.

وتم استدعاء موظفي الخدمة المدنية لمساعدة العسكريين في تغطية العمال المضربين في المطارات بما في ذلك مطار هيثرو وجاتويك في لندن، وكذلك برمنجهام وكارديف وجلاسكو ومانشستر وميناء نيوهافن.

وأضافت الصحيفة أنه في حين أن الإضرابات السابقة لقوات الحدود، التي استمرت من 23 إلى 26 ديسمبر، تسببت في الحد الأدنى من الاضطراب حيث حدثت خلال فترة انخفاض حركة الركاب، وحذر قادة النقابات من أن النزاع قد يستمر لمدة ستة أشهر إذا رفضت الحكومة التفاوض.

وفي الوقت نفسه ، انضم أعضاء اتحاد موظفي النقل (TSSA) إلى عمال سكة حديد غريت ويسترن وقطارات ويست ميدلاندز إلى سلسلة من الإضرابات من قبل النقابة والتي بدأت في 23 ديسمبر ، حيث خرجوا بعد ظهر اليوم الأربعاء ويستمرون فى إضرابهم حتى 11.59 صباح يوم الخميس .

وقالت شركة ويست ميدلاندز إنه لن يتم تشغيل أي من خدماتها اعتبارًا من صباح الأربعاء نتيجة لإضراب اتحاد موظفى النقل.

وتضيف الخطوة إلى الفوضى التي سادت شبكة السكك الحديدية ، التي كانت لا تزال تكافح للتعافي من الأعمال الهندسية التي أعقبت إضراب عمال محطات القطار السريع بين عشية عيد الميلاد وصباح الثلاثاء.