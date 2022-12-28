"استدامة بلا أمية" ندوة توعوية لطلاب تربية فنية المنيا حول أهداف التنمية

المنيا-حسن عبد الغفار

تواصل جامعة المنيا تقديم ندواتها التوعوية لطلابها فى شتى كليات الجامعة الـ20، برعاية من الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، حيث جاءت ندوة كلية التربية الفنية بعنوان "استدامة بلا أمية"؛ لتوعية طلاب الكلية بمشروع محو الأمية وتعليم الكبار، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

حضر الفعاليات الدكتورة أمل أبو زيد عميد كلية التربية الفنية، والدكتور هاني عبد المقصود منسق عام محو الأمية بالجامعة، والدكتورة هالة محمد خليل منسق محو الأمية بالكلية، وعدد كبير من طلاب الكلية.

تضمنت الندوة عدد من المحاور التي أوضحت أهمية مشروع محو الأمية وتعليم الكبار للطلاب المعنيين بالمشروع، وأهمية العمل التطوعي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والإحصائيات الرسمية التي أشارت إلى أن قضية الأمية في مصر وواجب الجميع في التكاتف وتشجيع المجتمع الشبابي وخاصة الجامعي على المشاركة في مشروع محو الأمية كواجب وطني تنادي به جميع الأديان السماوية ويعود بالنفع على المواطن والمجتمع بشكل عام.

وخلال الندوة تم تقديم عرض توضيحي حول خطوات التسجيل في مشروع محو الأمية، إلى جانب عرض فيديو توضيحى عن أنشطة الكلية في مجال محو الأمية خلال أنشطة الجامعة داخل الحرم الجامعي وخارجه وبالقوافل التنموية المتكاملة، واختتم الحفل بعدد من التكريمات لأعضاء وحدة محو الأمية بالكلية ومنسقي الفرق وكل من ساهم في إنجاح المشروع من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالإضافة إلى تكريم الطلاب المتميزين المحققين لأعلى أعداد تم محو أميتهم بالمشروع.