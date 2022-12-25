"ضد العنف".. معرض لتربية فنية جامعة المنيا للتعريف بالقضايا المجتمعية

فريق المحافظات

أكد الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، دعم إدارة الجامعة للموهوبين من طلابها في كافة المجالات، وعلى فخره بما قدمه طلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية الفنية من إبداعات تجسدت في 28 عملاً فنيًا متنوعاً تحت عنوان "ضد العنف"، استهدفت تعريف وتوعية طلاب الجامعة بالتحديات والمشكلات والقضايا المجتمعية المتنوعة والتي أبرزها قضايا العنف بأشكاله المختلفة، وذلك من خلال لوحات فنية مبتكرة تُعبر عن تأثير العنف على النفس البشرية.

جاء ذلك خلال افتتاح المعرض الفني لطلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية الفنية، بحضور الدكتورة أمل أبو زيد عميد الكلية، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأشاد فرحات بمساهمات كلية التربية الفنية ومشاركتها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة داخل الحرم الجامعي وخارج أسواره، مشيراً إلى أن الكلية بصدد تقديم معرضين آخرين خلال هذه الفترة تتناول قضايا مجتمعية أهمها التغيرات المناخية، وتدوير المخلفات، مؤكداً الحرص على أهمية توجيه طلاب السنوات النهائية على تقديم مشاريع طلابية تعكس رؤيتهم وآراءهم في القضايا والأحداث الجارية، وكيفية مواجهتها وعلاجها من خلال أعمال فنية تُعبر عنها.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أمل أبو زيد عميدة كلية التربية الفنية، أن الكلية تسعي لتسليط الضوء على الأفكار والمواهب الطلابية المتميزة التي يعبر من خلالها الشباب عن آرائهم وأفكارهم تجاه القضايا المختلفة، مشيرةً إلى أن فعاليات المعرض جاءت نتاج لأنشطة المقررات الدراسية لطلاب الفرقة الرابعة.