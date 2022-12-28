وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن ما يقرب من 400 ألف شخص قد تضرروا جراء هذه الأمطار والفيضانات، ولا يزال أكثر من 81 ألفا يتواجدون في الملاجئ المؤقتة.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن 9 أشخاص على الأقل قد أصيبوا خلال هذه الفيضانات، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة من بين إجمالي 25 حالة في منطقة "مينداناو الشمالية" في حين أن 12 شخصا من المفقودين هم من منطقة "بيكول" الشرقية.

وقد تضرر 1196 منزلا و12 جسرا من الفيضانات بالإضافة إلى تضرر العديد من الطرق، ذلك في الوقت الذي مازالت تعاني فيه بعض المناطق من انقطاع الكهرباء و إمدادات المياه.

يشار إلى أنه في كل عام، يضرب حوالي 20 إعصارا وعاصفة الفلبين .. وهي واحدة من أكثر دول العالم عرضة للكوارث الطبيعية.