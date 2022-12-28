إصلاح خط الطرد بمشروع الصرف الصحى بشبرامنت فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

توجهت أجهزة محافظة الجيزة المعنية وعلى رأسها مركز ومدينة أبو النمرس، وبالتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى والقائمين على مشروع الصرف الصحي بشبرامنت لمنطقة جسر الصليبة بحضور استشارى المشروع لإصلاح هبوط أرضي، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتعامل الفوري مع أي معوقات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وتبين من الفحص، وجود تسريب بسيط بالجوان بخط الطرد 300 مم، وقد تم التعامل الفورى مع المشكله وجاري الإصلاح وإعادة الشئ لأصله، بالإضافة إلى اختبار الخط من نزلة الأشطر لمحطة شبرامنت، وبعد رصد الهبوط تم تأمين الموقع لحين البدء في العمل، وذلك تحت إشراف اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس.

واطلع محافظ الجيزة على نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية للمشروعات المدرجة بمركز ومدينة الواحات البحرية، حيث تم وضع طبقة السن في شارع أحمد شاكر بعد الانتهاء من تمهيد وتوسعة الطريق لاستكمال أعمال رفع الكفاءة والتطوير بالإضافة إلى تمهيد وتوسعة الطريق أمام محطة مياه التعمير بطول حوالي 800م ورفع كافة التعديات على الطريق العام.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد تابع جهود مركز ومدينة الصف في البدء في تنفيذ خطة الرصف بشوارع الجيش وجسر داوود، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، حيث تابع أعمال تركيب الإنترلوك لمتفرعات شارع أبو هميلة بمركز ومدينة العياط إلى جانب ذلك أعمال تركيب الانترلوك لعدد من الشوارع والمتفرعات بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة في ضوء حرص المحافظة على تطوير الطرق وتحسين حركة السير للمواطنين، مشددا على مديرية الطرق ورؤساء الأحياء والمراكز بضرورة الإلتزام بالجدول الزمني للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري وسرعه الانتهاء منها.