إصابة 9 أشخاص نتيجة حادث تصادم بالقصاصين فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 9 أشخاص بينهم 3 أطفال بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح وغيبوبة نتيجة تصادم سيارة ملاكى مع جرار زراعى بوصلة الدواويس دائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين الى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وتلقى المركز الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة برئاسة اللواء هنري إبراهيم مساعد محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة إخطار من هيئة الإسعاف المصرية فرع الاسماعيلية يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع جرار زراعى بوصلة الدواويس دائرة مركز القصاصين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة كلا من خميس محمد عبدالمجيد 36 عاما ومقيم بالعاشر من رمضان ومصاب باشتباه كسر بالضلوع مع ضيق بالتنفس مع اشتباة كسر بالساق الأيمن والأيسر وياسين السيد محمد عبدالمجيد 7 أعوام مقيم العاشر من رمضان مصاب سحجات و كدمات بالجسم، وإسراء السيد محمد عبدالمجيد 19 عاما مقيمة نفس العنوان، ومصابة بكدمة بالساق الأيمن، وفوزية احمد عبد السلام عبدالمجيد 36 عاما مصابة اشتباه كسر بالساق الأيمن مع سحجات و كدمات بالجسم مع اشتبا ما بعدالارتجاج، ومجهولة الاسم و العنوان حولى 7 سنوات، مصابة بغيبوبة تامة مع اشتباة كسر منخسف بالجمجمة مع نزيف من الانف و الاذن مع جرح قطعى 20 سم بفروة الرأس ومجهول الاسم و العنوان حوالى 7 سنوات مصاب غيبوبة تامة مع توقف للقلب و التنفس مع اشتباة نزيف داخلى بالبطن مع اشتباة نزيف داخلى بالمخ، ويوسف سعيد محمد عبدالمجيد 12 عاما مقيم العاشر من رمضان مصاب اشتباة كسر بالفخذ الأيسر مع جروح قطعية متفرقة بالوجة ومحمد السيد محمد عبدالمجيد 14 عاما مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، والسيد محمد عبدالمجيد 49 عاما مقيم العاشر من رمضان، مصاب توقف للقلب و التنفس.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.