"صحة الإسماعيلية" تشن حملات مكثفة على الأسواق للتأكد من سلامة الأغذية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بجميع الإدارات الصحية تشن حملات مكثفة علي المنشآت الغذائية بالأسواق والمحال التجارية، وذلك للتأكد من سلامة وأمان الأطعمة والمشروبات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد الدكتور علي حطب، على استمرار الرقابة الدورية على جميع المنشآت الغذائية على مستوى محافظة الإسماعيلية، وذلك للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع الفاسدة المنتهية الصلاحية.

وقال وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الإدارة الصحية بمركز ومدينة القصاصين شنت حملة بالتعاون مع مجلس المدينة وبالتعاون مع إدارة التموين وبأشراف الدكتور محمد إبراهيم مدير الإدارة الصحية بالقصاصين، وعبدالله موسى مفتش الأغذية حملة مكبرة وتم المرور علي عدد 9 منشآت وتم سحب عدد 5 عينات، وتحرير عدد 6 محاضر جنحة صحية لعدم وجود شهادات صحية وعدم نظافة المنشآت وتم إعدام عدد 5 كيلو لحوم مجمده، وعدد 2 كرتونة سناكس، وعدد 7 كيلو عجين، وعدد 5 كيلو نخالة طاوله غير محتفظة بالخواص الطبيعية.

وأضاف الدكتور علي حطب، أنه تم ضبط منشأة غذائية غير مرخصة وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق تلك المنشأة الغذائية لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، وتم ضبط أسماك وهوالك لحوم وأغذية مختلفة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم سحب عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.