اليوم السابع
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الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 11:39 ص
أكرم القصاص
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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بزراعى البحيرة

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 11:39 ص
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بزراعى البحيرة اسعاف - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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أصيب 5 أشخاص اليوم الأربعاء، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكى بمركز كفر الدوار بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. 
 
بالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بالقرب من مدينة كفر الدوار، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بكفر الدوار لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .
 
والمصابون هم  محمد ن.ع31 سنه - ابو سليمان كدمات وسحجات متفرقة بالجسم و ايمان.ا.ا 36 سنة- الاسكندرية كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وسماسم.م.م 37 سنه - الزوايده وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم و نسمه.م.ب 26 سنه كدمات وسحجات متفرقة بالجسم و نشوي ع.ع 24 سنه - حجر النواتيه الاسكندرية كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 

 

 


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