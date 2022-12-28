إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بزراعى البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أصيب 5 أشخاص اليوم الأربعاء، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكى بمركز كفر الدوار بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

بالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بالقرب من مدينة كفر الدوار، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بكفر الدوار لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .

والمصابون هم محمد ن.ع31 سنه - ابو سليمان كدمات وسحجات متفرقة بالجسم و ايمان.ا.ا 36 سنة- الاسكندرية كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وسماسم.م.م 37 سنه - الزوايده وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم و نسمه.م.ب 26 سنه كدمات وسحجات متفرقة بالجسم و نشوي ع.ع 24 سنه - حجر النواتيه الاسكندرية كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.