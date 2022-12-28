إصابة شخصين فى حادث تصادم على محور 30 يونيو بالإسماعيلية

كان المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ، تلقى بلاغا يفيد بتصادم سيارة ملاكي أرقام "8375 أ ل ط" بحاجز أسمنتي بطريق محور 30 يونيو بعد كوبري الكيلو 11 طريق الصالحية - اتجاه بورسعيد، وفي نطاق محافظة الإسماعيلية.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث الذى أسفرعن إصابة كل من محمد سعيد سليمان سيد 45 عام، مقيم بالهرم بمحافظة الجيزة، ومصاب بكدمة شديدة بالصدر، اشتباه كسر بالضلوع، واصابة محمود عبد الحي عبد العظيم عبد الحي 39 عام، مقيم الهرم بالجيزة مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالساعد الأيمن.

على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا، جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.