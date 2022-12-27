مصرع 3 عمال وإصابة 5 إثر سقوطهم داخل بيارة للصرف الصحى بكفر الدوار

لقى 3 عمال مصرعهم، وأصيب 5 آخرين اليوم الثلاثاء، إثر سقوطهم داخل بيارة للصرف الصحى بمركز كفر الدوار بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة ، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع 3 عمال، وإصابة 5 آخرين، إثر انزلاقهم داخل بيارة بمحطة الصرف الصحى بمنطقة زلط التابعة لمركز كفر الدوار.

تم نقل جثث المتوفين إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، تحت تصرف النيابة العامة، وكذلك نقل المصابين لذات المستشفى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

والمتوفين هم: احمد ع 28 سنه كفر الدوار، وحمدي ع ر 25 سنه كفر الدوار، وحسيني م ع 22 سنة كفر الدوار.

أما المصابون هم : احمد .س. م 20 سنه كفر الدوار كدمات وسحجات متفرقه بالجسم وعلاء ج ا 28 سنه كفر الدوار كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، واحمد ف م 26 سنه كفر الدوار كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، واسماعيل ص 20 سنه كفر الدوار كدمات وسحجات متفرقه بالجسم و احمد ع ع 22 سنه كفر الدوار كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.



