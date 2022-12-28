إصابة مبيض محارة إثر سقوطه من علو بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب مبيض محارة بمحافظة الدقهلية، بكسور متعددة بجميع أنحاء الجسم، إثر سقوطه من أعلى السقالة بالطابق الثالث، أثناء العمل بموقع مبانى قرية كفر الحمام نطاق مركز شرطة الزقازيق، وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود إشارة مستشفى الزقازيق الجامعى بوصول" إسلام ى س " 18 عاما مقيم قرية ميت غمر محافظة الدقهلية، مصابا بكسور متعددة بجميع أنحاء الجسم، إثر سقوطه من أعلى سقالة بالطابق الثالث بموقع مبانى كفر الحمام نطاق مركز شرطة الزقازيق، وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم له، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

وفى سياق متصل أصيب شاب فى العقد الثالث من العمر باشتباه كسر بالعمود الفقرى، إثر سقوطه من الطابق الثانى، وتم نقله إلى مستشفى الأحرار التعليمى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود إشارة مستشفى الأحرار التعليمى بوصول" محمد م م س " 31 عاما مقيم قرية الخيس أبو حماد،مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقرى، إثر سقوطه من الطابق الثانى، وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم له، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

فيما أصيبت طفلة بحالة تسمم إثر تناولها سم فئران، بمنزلها بمدينة الإبراهيمية بالشرقية، وتم نقلها إلى مستشفى الإبراهيمية المركزى لتلقى الإسعافات الأولية، وتم تحويلها إلى قسم السموم بمستشفى الزقازيق الجامعى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود إشارة مستشفى الإبراهيمية المركزى، بوصول " منة أ ال " 15 عاما مقيمة الإبراهيمية، مصابة بحالة إعياء شديدة إثر تناولها سم فئران، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها، وتحويلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لحجزها بقسم السموم تحت الملاحظة، وتم تحرير محضر بالواقعة.