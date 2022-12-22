إصابة طالبة إثر سقوطها من القطار فى الشرقية

أصيبت طالبة باشتباه كسر بالعمود الفقرى وسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر سقوطها من القطار بمحطة شيبة نطاق مركز شرطة الزقازيق.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى الأحرار التعليمى، بوصول " سلمى س ال ر" 19 عاما طالبة مقيمة ميت غمر، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقرى وسحجات وكدمات متفرقة، وتم تقديم الخدمة الطبية لها والرعاية اللازمة، وتبين من التحريات حدوث اصابتها إثر سقوطها من القطار أمام محطة شيبة، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

فيما أصيب 10 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة بأنحاءالجسد، صباح اليوم، إثر تعرضهم لحادث بين سيارتين ودراجة بخارية بطريق " بلبيس القاهرة الصحراوى" امام ميدان الطيارة،نطاق قسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية،وتم نقل المصابين إلى بلبيس المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج.

تلقى اللواء محمد صلاح،مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى،مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق" بلبيس القاهرة الصحراوى" أمام ميدان الطيارة وأسفر عن إصابة 10 أشخاص بسحجات وكدمات،وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ودراجة بخارية تروسكيل، بسبب السرعة، تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية، والعلاج اللازم، وتبين إصابة ٥ من المصابين بإصابات خطيرة، تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وجارى تحرير محضر بالواقعة واحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.