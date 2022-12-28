اليوم السابع
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الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 04:33 م
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إحالة أوراق عامل للمفتى لإدانته بقتل زوجته فى الفيوم

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 03:33 م
إحالة أوراق عامل للمفتى لإدانته بقتل زوجته فى الفيوم محكمة- أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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قضت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بالدائرة السابعة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أسامة عبد المنعم سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ عبد الواحد، ومحمد سعد شوق، وأحمد محمد معوض، وأحمد عابد سعد، وأمانة سر عصام سيد البرجي وسكرتارية تنفيذ صالح الكيلاني، بإحالة أوراق جمعة.ف.ع.ع، 30 سنة، قهوجي، ومقيم عزبة المقدس بكفور النيل، بنطاق مركز شرطة الفيوم، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك لإدانته بقتل زوجته فرحة.ق.ز، عمدًا مع سبق الإصرار، لشكه في سلوكها.


وتعود تفاصيل القضية رقم 13734 جنح مركز الفيوم، والمقيدة برقم 606 كلي الفيوم، إلى 27 مارس من العام الجاري 2022 عندما أنهى المتهم، حياة زوجته فرحة ق ز، عمدًا مع سبق الإصرار ، مدعيًا سوء سلوكها، بأن قام بخنقها بمسكن الزوجية أثناء نومها مستخدمًا "طرحة قماشية" ولم يتركها سوى جثة هامدة.

وتمكنت مباحث مركز شرطة الفيوم، من ضبط المتهم، والذي اعترف بارتكاب الجريمة وقام بتمثيلها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة العامة.

وعقب انتهاء التحقيق مع المتهم في النيابة العامة، تم إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم، وحددت الجلسة المقبلة من دور الانعقاد القادم في شهر يناير للنطق بالحكم النهائى.

 


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