السجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات لـ10 متهمين فى مشاجرة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصدرت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الفيوم ، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حسن دياب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وإسلام خليل إبراهيم، وبحضور هشام سلامة أبو سيف، وكيل النيابة، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، أحكام بالسجن المشدد تتراوح بين 3 سنوات و10 سنوات، وغرامة مالية تتراوح ما بين 10 آلاف و20 ألف جنيه، على 10 متهمين، لإدانتهم باستعراض القوة واستخدام العنف ضد بعضهم البعض بالأسلحة النارية، في مشاجرة خلاف على مواد مخدرة.

بدأت الواقعة، في الدعوى التي حملت رقم 7033 لسنة 2022م جنايات مركز شرطة أبشواي، والمقيدة برقم 812 لسنة 2022م كلي الفيوم، عندما تلقى مركز شرطة أبشواى، بلاغ فى 4 فبراير 2022م، بوقوع مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية بين كلا من المتهمين من الأول إلى الرابع: (محمود أحمد.ط - 35 سنة)، و(محمود عبد الناصر.إ- 28 سنة)، و(محمد إبراهيم.ج- 22 سنة)، و(إسلام مختار.ا- 22 سنة)، "طرف أول"، وكلا من المتهمين من الخامس للعاشر: (حمادة نبيل.ع- 22 سنة)، و(خالد السيد.ج- 27 سنة)، و(محمدإبراهيم.ح)، هارب، و(عمر شعيب.ع- 25 سنة)، و(أحمد محمد.م- 20 سنة)، و(ناصر عيد.أ- 44 سنة)، إضافة للمتوفي (أحمد جمعة ربيع)،"طرف ثان"، لاتجارهما فى المواد المخدرة.

وتوجهت الشرطة إلى مكان الواقعة وضبطت عدد منهم، والأسلحة النارية المستخدمة، ونقل جثة المتوفي إلى المشرحة، وضبط كيس و23 لفافة لنبات مخدر مع المتهم الخامس.

وباشرت النيابة التحقيق، والاستماع إلى الشهود، وتحريات المباحث، وأحالت الدعوى، إلى محكمة جنايات الفيوم، والتي تداولت القضية فيعدة جلسات، حتى أصدرت حكمها غيابي للمتهمين الرابع، والسابع، وحضوري لباقي المتهمين، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 20 ألفجنيها للمتهمين الأول، والثاني، والخامس، والسجن المشدد خمس سنوات وغرامة 10 آلاف جنيها للمتهمين الثالث، والرابع، والسادس، والسابع، والثامن، والسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه للمتهمين التاسع، والعاشر، والبراءة للجميع من القتل، والشروع فى القتل، وإحالة الدعوى المدنية.