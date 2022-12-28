أوقاف الإسكندرية تختتم فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد العتيق

فى سياق آخر تفقد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية عددا من مساجد إدارة أوقاف برج العرب لتفقد أحوال المساجد ومدى جهزيتها لإقامة الشعائر واستقبال ضيوف الرحمن مؤكدا على دور الاوقاف فى الحفاظ على المساجد وان إعدادها وتهيئتها للرواد على الوجه اللائق بهم.

كما أكد فى بيان اليوم انه لن يتهاون مع أي مقصر أياً كان موقعه او عمله فكلنا راعٍ وكلنا سنُسأل بين يدي الله عزوجل عن أعمالنا هل اتقنها ام كنا مقصرين فيها، كما تفقد اثناء جولته اسطح المساجد وملحقاتها ومايبذله العاملون بالمساجد من تنظيف وإزالة ما على اسطح المساجد من مخلفات اومياه تجمعت بسبب الأمطار وإعداد المساجد إعدادا جيدا لاستقبال فصل الشتاء والعوامل المصاحبه له حفاظا على المساجد والمترددين عليها .

وأشاد بالدور الهام والجهد الكبير الذي يبذله العاملون بالمساجد مؤكدا أن جولته لن تنقطع وستشمل المدن والنجوع والكفور والعزب.