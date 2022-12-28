أمن القاهرة يكشف ملابسات واقعة التعدى على شخص فى مشاجرة ووفاته

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (سائق - مصاب بطعنات نافذة وجروح متفرقة بالجسم "توفى أثناء إسعافه"، عامل "مـصاب بجرح قطعى باليد" - مقيمان بدائرة القسم).

بالانتقال وسؤال المصاب قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين (عاطل - مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات سابقة بينهما لإعتقاد الأخير بقيامه بالتشهير به عبر تعليقات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".. تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها الأول لإنهاء الخلاف فقام المشكو فى حقه بالتعدى عليهما باستخدام سلاح أبيض "مطواة" مُحدثاً إصابتهما المنوه عنها والتى أودت بحياة الأول، ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض المُستخدم فى ارتكاب الواقعة بمسكنه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.