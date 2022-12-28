أشرف عبدالباقى يقدم "أحسن صاحب" ضمن قادرون باختلاف بحضور الرئيس السيسي

كتب سمير حسنى

قدم الفنان أشرف عبدالباقى فقرة بعنوان: "أحسن صاحب" لدمج القادرون باختلاف في مصر.

قال عبدالباقي، خلال حفل "قادرون باختلاف" بحضور الرئيس السيسي:"مبادرة أحسن صاحب .. كلنا عندنا أصحاب، من واحنا في الدراسة والشغل ، لكن القادرون باختلاف إيه الاختلاف في أصحابهم؟، يبقا لهم أصحاب جيرانهم وزمايلهم ..أحسن صاحب مش عاوز منه حاجة بيستفيد منه ويفيديه.

وقدم عبدالباقي نموذجين من القادرون باختلاف، قائلا: "معانا أكتر من نموذج لأصحاب.. ياسين سنة أولى إعدادى وعنده 12 سنة، وإبراهيم صاحبي وابن عمى وخالتي..رد إبراهيم، صاحبه من 12 سنة وأقربله".

أضاف الفنان أشرف عبدالباقي، النموذج الثانى، هو عمرو درويش معاه 2 بكالوريوس تجارة والمعهد العالي للفنون المسرحية، والذى قال: "أنا جبت العكاز علشان أتحرر من التزام ماما بتوصيلى للمدرسة فى ابتدائي وإعدادي وروحت الثانوى بيه.

صاحب عمرو ويدعى أحمد قال: "عمرو صاحبي بقاله 20 سنة.. اتعرفت عليه في أولى ثانوية كنا في مدرسة في شبرا.. من قبل فرحي بيوم ماسبنيش وكان أول واحد اذن لبنتي في ودنها. .وكمان وداني حمام شعبي قبل فرحي".

ومازح أشرف عبدالباقي عمرو قائلا: وديته حمام شعبي، ليرد عمرو بقوله ضاحكا: " صاحبي ووجبت معاه".

في نهاية الفقرة أعرب عبدالباقي عن امنيته في ان يضم حفل العام القادم من "قادرون باختلاف" أصحاب كتير وأحسن أصحاب.

يذكر أن مبادرة "أحسن صاحب" هي مبادرة عالمية تهدف لإنهاء العزلة الاجتماعية والاقتصادية للقادرين باختلاف من خلال تنمية العلاقات بين أشخاص لديهم إعاقة وأصحاب ليس لديهم إعاقة.