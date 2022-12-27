"FDA" تحذر من الأدوية الوهمية لعلاج الأنفلونزا المعروضة على الإنترنت

كتبت أمل علام

مع تفشي الإنفلونزا في الولايات المتحدة، حذرت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA" المستهلكين من توخي الحذر من المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تعد بعلاجك من الإنفلونزا أو الوقاية منها أو تقليل حدتها، وذلك وفقا لما ذكره موقع" Medical Express".

وقالت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA" أن البائعين الذين يعرضون هذه المنتجات قد يقدمون ادعاءات غير دقيقة أو آمنة، مضيفة، إنه يمكن الحصول على هذه المنتجات على الإنترنت، بما في ذلك الأسواق الشعبية، وفي متاجر البيع بالتجزئة، وقد يتم تصنيفها على أنها مكملات غذائية، أو أطعمة، أو معقمات لليدين، أو بخاخات أنف أو أجهزة،" وفقًا لبيان صحفي أصدرته هيئة الأغذية والأدوية الامريكية مؤخرا.

تشمل المنتجات الاحتيالية أيضًا بعض أنواع شاي الأعشاب وبعض فلاتر الهواء والعلاجات الضوئية التي تدعي أنها تمنع أو تعالج الأنفلونزا أو تعالج الأعراض، مثل الحمى وآلام العضلات والاحتقان.

وقال الموقع، إن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA"حذرت من أن الثقة بهذه المنتجات الزائفة قد يتسبب في تأخير الأشخاص أو التخلي عن العلاج الطبي الذي يحتاجونه أو إيقافه، مما يؤدي إلى ضرر خطير يهدد الحياة، يمكن أن تسبب المكونات أيضًا آثارًا جانبية وتفاعلات مع الأدوية الأخرى التي قد يتناولها الأشخاص، موضحة إن المواقع التي تبيع هذه المنتجات هي صيدليات على الإنترنت تبيع عقاقير طبية، مضيفا، توجد صيدليات الإنترنت الشرعية، ولكن هناك أيضًا العديد من مواقع الويب التي تشبه صيدليات الإنترنت الآمنة وهي في الواقع احتيالية.

واكد الموقع، إنه حتى منتجات العلاج المثيل تتطلب بعض الحذر، ولم تتم الموافقة على أي منها من قِبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) ، ويتم تصنيفها عمومًا على أنها تحتوي على كميات صغيرة جدًا أو المواد المخففة للغاية، بما في ذلك المكونات من النباتات أو المصادر الحيوانية أو البشرية والبكتيريا والمعادن والمواد الكيميائية، وقد حذرت الهيئة الأمريكية، من أن بعض هذه المنتجات تحتوي على مكونات دوائية فعالة بمستويات تتجاوز بكثير الكمية المذكورة على ملصق المنتج، ويمكن أن يسبب ضررا كبيرا للأطفال.

أفضل حماية..

وأوضح موقع ميديكال اكسبرس، إن أفضل طريقة لحماية نفسك من الأنفلونزا هي لقاح الإنفلونزا السنوي، حيث يوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي" CDC"، باللقاح لكل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر فما فوق، هذا مهم بشكل خاص لأولئك المعرضين لخطر حدوث مضاعفات، بما في ذلك الأطفال الصغار والبالغين وكبار السن 65 عامًا فما فوق، والذين يعانون من حالات طبية مزمنة.

وأكد الموقع، إن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية وافقت على بعض الأدوية المضادة للفيروسات لعلاج الأنفلونزا، هذه الأدوية متوفرة فقط بوصفة طبية وتعمل بشكل أفضل خلال 48 ساعة من بدء الأعراض، حيث تم الموافقة على جميع المنتجات لكل من المراهقين والبالغين، وبعضها متاح للأطفال حتى سن أسبوعين، وتتوافر في مجموعة متنوعة من الأقراص والسوائل وأجهزة الاستنشاق والتسريب في الوريد ، مضيفا، إنه يمكن للأدوية المضادة للفيروسات أن تجعل المرض أكثر اعتدالًا، وينصح بالتحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية إذا كنت بالقرب من شخص مصاب بالأنفلونزا، أو إذا كنت تعتقد أنك مصاب بالأنفلونزا.