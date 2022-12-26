محافظ سوهاج: الانتهاء من تبطين 112 ترعة بنسبة تنفيذ أطوال 77% "صور"

سوهاج عمرو خلف

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الانتهاء من تبطين 112 ترعة ، بطول 442 كيلو بنسبة تنفيذ أطوال 77.08%، من إجمالي أطوال الترع المستهدف تبطينها بنطاق المحافظة وتبلغ 197 ترعة بطول 574 كيلو متر، بتكلفة إجمالية مليار و854 مليون جنيه، ضمن أعمال المشروع القومي لتبطين الترع.

وأوضح محافظ سوهاج، أنه جاري العمل في 85 ترعة، بإجمالي أطوال 131 كيلو مع أهمية مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ، والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها، مؤكدا على أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لما يمثله من نقلة حضارية لحماية البيئة وتقليل الفاقد من المياه.