اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 ديسمبر 2022 04:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج: الانتهاء من تبطين 112 ترعة بنسبة تنفيذ أطوال 77% "صور"

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 04:54 م
محافظ سوهاج: الانتهاء من تبطين 112 ترعة بنسبة تنفيذ أطوال 77% "صور" جانب من الترع التى تم تبطينها
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الانتهاء من تبطين 112 ترعة، بطول 442 كيلو بنسبة تنفيذ أطوال 77.08%، من إجمالي أطوال الترع المستهدف تبطينها بنطاق المحافظة وتبلغ 197 ترعة بطول 574 كيلو  متر، بتكلفة إجمالية مليار و854 مليون جنيه، ضمن أعمال المشروع القومي لتبطين الترع.
 
وأوضح محافظ سوهاج، أنه جاري العمل في 85 ترعة، بإجمالي أطوال 131 كيلو مع أهمية مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ، والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها، مؤكدا على أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لما يمثله من نقلة حضارية لحماية البيئة وتقليل الفاقد من المياه.
 
الترع التى تم تبطينها (8)
الترع التى تم تبطينها (8)

الترع التى تم تبطينها (4)
الترع التى تم تبطينها (4)

الترع التى تم تبطينها (6)
الترع التى تم تبطينها (6)

الترع التى تم تبطينها (9)
الترع التى تم تبطينها (9)

الترع التى تم تبطينها (7)
الترع التى تم تبطينها (7)

الترع التى تم تبطينها (5)
الترع التى تم تبطينها (5)

الترع التى تم تبطينها (1)
الترع التى تم تبطينها (1)

الترع التى تم تبطينها (3)
الترع التى تم تبطينها (3)

الترع التى تم تبطينها (2)
الترع التى تم تبطينها (2)

 


سوهاج

محافظ سوهاج

تبطين الترع

الرى

المصارف المائية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة