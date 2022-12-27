وكيل أوقاف الإسكندرية فى جولة مفاجئة بمساجد برج العرب

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية عددا من مساجد إدارة أوقاف برج العرب لتفقد أحوال المساجد، ومدى جهزيتها لإقامة الشعائر واستقبال ضيوف الرحمن مؤكدا على دور الاوقاف فى الحفاظ على المساجد، وأن إعدادها وتهيئتها للرواد على الوجه اللائق بهم.

كما أكد فى بيان اليوم انه لن يتهاون مع أي مقصر أياً كان موقعه او عمله فكلنا راعٍ وكلنا سنُسأل بين يدي الله عزوجل عن أعمالنا هل اتقنها ام كنا مقصرين فيها، كما تفقد اثناء جولته اسطح المساجد وملحقاتها ومايبذله العاملون بالمساجد من تنظيف وإزالة ما على اسطح المساجد من مخلفات اومياه تجمعت بسبب الأمطار وإعداد المساجد إعدادا جيدا لاستقبال فصل الشتاء والعوامل المصاحبه له حفاظا على المساجد والمترددين عليها.

وأشاد بالدور الهام والجهد الكبير الذي يبذله العاملون بالمساجد، مؤكدا أن جولته لن تنقطع وستشمل المدن والنجوع والكفور والعزب.

جديرا بالذكر أن جوله وكيل أوقاف الإسكندرية شملت نجع السراحنه ونجع الهواريه ونجع القاسميه وبمسجد الفتح بنجع هواره، واختتم جولته بحضور اليوم الثالث من فاعليات الاسبوع الثقافي بمسجد العتيق بإدارة أوقاف برج العرب لالقاء محاضرة دينيه تحت عنوان "من أسماء الله الحسنى الرزاق" بحضور كلاً من الدكتور محمد عباس المغني أستاذ الدعوة والعقيدة بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية "محاضراً" ، الشيخ سامي محمود الفقي "قارئاً"، الشيخ احمد يحيى عبد النعيم "مبتهلاً".

وتأتي هذه الفعاليات والأنشطة في إطار سعي الوزارة للنهوض بالمستوى الثقافي والعلمي للمجتمع ككل ولإحداث حراك توعوي لنشر الفكر الوسطي المستنير والتصدي للفكر المنحرف والهدام.