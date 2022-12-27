اليوم السابع
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وكيل أوقاف الأقصر يكشف حصاد الأنشطة الدعوية والإدارية خلال ديسمبر الجاري

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 12:00 ص
وكيل أوقاف الأقصر يكشف حصاد الأنشطة الدعوية والإدارية خلال ديسمبر الجاري الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل أوقاف الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن حصاد الأنشطة الدعوية والإدارية بالمديرية خلال شهر ديسمبر 2022، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

 

ووجه وكيل أوقاف الأقصر، خالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمديرية، ولجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون فى سبيل قيام مديرية أوقاف الأقصر بعملها المنشود على أكمل وجه.

 

وشملت تلك النجاحات ما يلي:-

 

1.    إعتماد عدد 6 مقارئ جمهور جديدة بأوقاف الأقصر

 

2.    عقد ندوة ضمن فعاليات حق الوطن بالمديرية وعقد عدد 29 درس من الدروس المنهجية

 

3.    عقد عدد 1284 جلسة بمساجد البرنامج التثقيفي للطفل وعقد عدد 10 محاضرات تثقيفية بالاشتراك مع قصر الثقافة

 

4.    اعتماد عدد 4 مساجد لعقد فعاليات برنامج المنبر الثابت واعتماد عدد 7 خطيب مكافأة للعمل بأوقاف الأقصر

 

5.    عقد عدد 20 جلسة مجلس إقراء بمساجد المديرية وعقد عدد 48 درس بمساجد برنامج المنبر الثابت بمساجد المديرية

 

6.    عقد عدد 6 ندوات ضمن مبادرة مفاتح الخير بأوقاف الأقصر

 

7.    العمل فى فرش 7 مساجد بمدن الأقصر المختلفة بسجاد الوزارة الجديد

 

8.    إصدار عدد 45 أخطار عقاب لبعض العاملين بالمديرية وإصدار 3 بطاقات رعاية صحية لبعض العاملين بالمديرية

 

9.  إصدار عدد 23 قرار إحالة للتقاعد لبعض العاملين بالمديرية ومنح قرض حسن لعدد 12 موظفين بالمديرية

 

10.ترقية عدد 944 من العاملين بمديرية أوقاف الأقصر

 

11.منح عدد 688 من الموظفين الحافز المقرر بالقرار رقم 155 لسنة 2022

 

12 العمل فى صيانة وترميم 16 مسجد بمدن وقرى المحافظة

 

13.إهداء محافظة الأقصر ممثلة فى مديرية التضامن الاجتماعى عدد 4 طن لحوم من مشروع لحوم صكوك الأضاحي والإطعام لتوزيعها على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية

 

14.توزيع عدد 150 عمامة أزهرية بأوقاف الأقصر

 

15تسليم عدد 22 مصحف شريف للفائزين فى مسابقه لغة القران الكريم

 

16.  تسليم عدد 22 كتاب للفائزين فى مسابقه لغة القرآن الكريم .

 

17عقد مسابقة تقدم لها عدد 35 متسابق وتدريب عدد 3 أئمة بالمديرية

 

 


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