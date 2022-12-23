أوقاف الأقصر تعلن ترقية 944 موظفا ومنحة 5% لـ688 موظف.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن ترقية 944 موظف من العاملين بالمديرية، كما تم منح عدد 688 موظف بالمديرية ضمن حافز 5% طبقاً لقرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام بالجانب الوظيفي للعاملين بها.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، عن تشرف مديرية أوقاف الأقصر بالإعلان عن صدور قرارات الترقية لعدد 944 موظف من العاملين بالمديرية، وذلك وفق القواعد المتبعه، وشدد على أصحاب الفضيلة مديرى الإدارات التابعة للمديرية سرعة التنسيق مع ديوان المديرية لإنهاء إستلام القرارات الخاصة بهذا الأمر كل فيما يخصه، مقدماً خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات ذات الاختصاص للمساعدة فى سرعة إنهاء هذا الأمر.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم أيضاً صدور قرارات منح حافز 5% طبقاً لقرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 155 لسنة 2022، وذلك لعدد 688 موظف من العاملين بالمديرية وفق القواعد المتبعه، مؤكداً على مديرى الإدارات التابعة للمديرية سرعة التنسيق مع ديوان المديرية، لإنهاء إستلام القرارات الخاصة بهذا الأمر كل فيما يخصه، مقدماً خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات ذات الاختصاص للمساعدة فى سرعة إنهاء هذا الأمر.

وكانت قد أعلنت المديرية أنه تقرر للمرة الرابعة اعتماد عدد 4 مساجد جديدة تنطلق بها فعاليات برنامج المنبر الثابت، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، ومن منطلق إيمان الوزارة بأن الوعي هو من أهم المرتكزات التي ينطلق منها الداعية، مؤكداً على اعتماد المساجد بالتنسيق بين الأزهر والأوقاف وذلك بعد صلاة المغرب، وتم الإعلان عن أماكن تنفيذ البرنامج خلال شهر ديسمبر 2022، وذلك فى عدد 16 مسجد من المساجد الكبرى بالمديرية.