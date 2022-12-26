ميناء دمياط يستقبل 8 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرته 7 سفن ، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 7282 طن تشمل : 3890 طن يوريا و 611 طن رمل و 1200 طن صويا و 561 طن علف بنجر و 1020 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11952 طن تشمل : 1000 طن فول و 2339 طن خشب زان و 2791 طن أبلاكاش و 1940 طن خردة و 682 طن مواسير و 3200 طن كسب صويا .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 371 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 370 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5251 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 65469 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 86219 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2509 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3949 شاحنة .

كما استقبل ميناء دمياط برئاسة اللواء أحمد عبد المعطى حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفد من جامعة الدلتا برئاسة الدكتور السيد السعيد عبد الوهاب وكيل كلية الإعلام جامعة المنوفية ورئيس برنامج الإعلام بجامعة الدلتا،وذلك في إطار تدعيم المشاركة المجتمعية بين هيئة ميناء دمياط والمؤسسات التعليمية.

تأتي هذه الزيارة للتعرف على أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالميناء ودور العلاقات العامة والمركز الإعلامي في نقل خبرته للطلاب من دارسي الاعلام لصقل مهاراتهم وربط المواد العلمية المقدمة لهم بالواقع العملى.