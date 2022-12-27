محافظ كفر الشيخ: توريد 39 ألف طن أرز بـ21 منفذاً

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، انتظام عمليات التوريد واستلام كميات الأرز المنتجة من المزارعين والتجار من أبناء المحافظة، خلال الموسم الحالي للتوريد على مستوى المنافذ والمواقع، البالغ عددها 21 منفذاً بمدن وقري المحافظة.

وقال المحافظ، في بيان له إن إجمالي الكميات الموردة من الأرز بالمحافظة منذ بداية موسم التوريد هذا العام، وحتى اليوم بلغت 39369 طن و 823 كجم، ويتم متابعة عمليات التوريد على مدار اليوم خلال فترة الاستلام اليومية للقمح، لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد من خلال اللجان الموجودة بتلك المنافذ، وتم زيادة عدد اللجان لمواجهة زيادة الطلب على التوريد بالمنافذ المختلفة.

وتتنوع أصناف الأرز المصرية المنزرعة بالمحافظات المصرية، في صفاتها وقدرتها على تحمل الظروف المعاكسة وتواكب التحديات التي تواجه المجال الزراعي بصفة عامة و زراعة محصول الأرز بصفة خاصة، فمعظم هذه الأصناف عالية الإنتاجية قصيرة إلى متوسطة العمر مقاومة للأمراض وذات صفات جودة عالية لتلائم ذوق المستهلك المصري.

وقال الدكتور إسماعيل الرفاعي، رئيس قسم بحوث الأرز، بمحطة البحوث الزراعية بكفر الشيخ، إن زراعة محصول الأرز تتركز في منطقة وسط وشمال الدلتا، فنجد أن هناك مساحات كبيرة من الأراضي كبيرة من الأراضي المتأثرة بالأملاح فهي إما أراضي ملحية أو ملحية قلوية و تحتاج مثل هذه الأراضي إلى أصناف أرز تتحمل الملوحة، ومن أصناف الأرز الحديثة، جيزة 178 وجيزة ،179 و هجين مصري واحد، و سخا ،104، وسخا سوبر 300 ، وتجود في تلك المناطق و تتحمل الزراعة في الأراضي الملحية، و تعطى محصول يقارب من 3 – 3.5 طن / فدان، و هذا هو أول تحدى نجح فيه قسم بحوث الأرز في استنباط تلك الأصناف لتلائم الزراعة في الأراضي المتأثرة بالأملاح.